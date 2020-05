I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sicilia, arrestato per corruzione il coordinatore per l’emergenza Covid: mazzette su appalti sanità



L’inchiesta ‘Sorella sanità’ ha portato all’esecuzione di 12 misure cautelari in Sicilia: l’indagine si è concentrata su alcuni appalti pubblici milionari riguardanti la sanità regionale. Ai domiciliari è finito anche Antonino Candela, attualmente coordinatore per l’emergenza Coronavirus in Sicilia. Secondo la Guardia di finanza, il sistema si basava su mazzette del 5% del valore della commessa.

Continua a leggere



L’inchiesta ‘Sorella sanità’ ha portato all’esecuzione di 12 misure cautelari in Sicilia: l’indagine si è concentrata su alcuni appalti pubblici milionari riguardanti la sanità regionale. Ai domiciliari è finito anche Antonino Candela, attualmente coordinatore per l’emergenza Coronavirus in Sicilia. Secondo la Guardia di finanza, il sistema si basava su mazzette del 5% del valore della commessa.

Continua a leggere

Continua a leggere