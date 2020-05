I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Silvia Romano agli amici: “Ho sempre seguito il cuore, non arrabbiatevi per difendermi”



“Vi chiedo di non arrabbiarvi per difendermi, il peggio per me è passato, godiamoci questo momento insieme”, scrive su Facdebook la cooperante milanese Silvia Romano, rapita in Kenya nel 2018 e liberata dopo un anno e mezzo di prigionia. “Sono felice perché ho ritrovato i miei cari ancora in piedi, grazie a Dio, nonostante il loro grande dolore”, il messaggio della giovane.

