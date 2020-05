I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Silvia Romano ai pm di Roma: “Mi hanno sempre trattata bene, sono serena”



Silvia Romano, dopo il ritorno in Italia, è stata interrogata per quattro ore nella caserma dei carabinieri del Ros dai pm della Procura di Roma, raccontando i dettagli del suo rapimento in Kenya e poi della sua liberazione: “Sono serena. Sono sempre stata trattata bene. La conversione all’Islam è stata una libera scelta”.

