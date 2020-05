I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Silvia Romano, chiuso il profilo Facebook: “Troppi insulti, vogliamo solo stare in pace”



È stato chiuso il profilo Facebook di Silvia Romano, la cooperante milanese di 25 anni tornata in Italia domenica dopo 18 mesi di prigionia tra Kenya e Somalia. La ragazza è stata vittima nelle ultime ore di una serie di minacce e insulti via social media che hanno spinto Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo milanese, ad aprire un’inchiesta. Sotto accusa la sua conversione all’Islam. La mamma: “Provate a mandare un vostro parente due anni là e voglio vedere se non torna convertito”.

