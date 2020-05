I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Silvia Romano, il giubbotto con la mezzaluna è una fake news. Gli 007: foto ritoccata



Silvia Romano ha indossato un giubbotto antiproiettile turco dopo essere stata liberata dai suoi carcerieri? La risposta più verosimile è “no”, come confermano anche fonti dell’intelligence italiana che specificano come quel giubbotto sia “una dotazione rigorosamente italiana, senza alcun simbolo”. La foto in cui si nota il dettaglio è stata diffusa dall’agenzia di stampa turca Anadolu.

