I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Silvia Romano, il post shock del consigliere leghista: “Mai visti ebrei convertiti al nazismo”



Post shock del consigliere regionale della Lega in Regione Abruzzo, Simone Angelosante, contro Silvia Romano, la cooperante milanese che, liberata e tornata in Italia dopo un lungo rapimento in Somalia, ha ammesso di essersi convertita all’Islam durante la sua prigionia in mano agli integralisti islamici.

Continua a leggere



Post shock del consigliere regionale della Lega in Regione Abruzzo, Simone Angelosante, contro Silvia Romano, la cooperante milanese che, liberata e tornata in Italia dopo un lungo rapimento in Somalia, ha ammesso di essersi convertita all’Islam durante la sua prigionia in mano agli integralisti islamici.

Continua a leggere

Continua a leggere