I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Solidarietà a Belen Rodriguez, da Mara Venier ad Antonella Clerici: i messaggi su Instagram



Il video in cui Belen Rodriguez si sfoga per l’ennesima volta a causa delle maldicenze fomentate intorno la crisi del suo matrimonio con Stefano De Martino ha attirato consensi e solidarietà del mondo dello spettacolo. Da Mara Venier ad Antonella Clerici passando per Laura Chiatti, Valeria Marini e Juliana Moreira, molte sono le donne che hanno lasciato un messaggio in suo sostegno.

Continua a leggere



Il video in cui Belen Rodriguez si sfoga per l’ennesima volta a causa delle maldicenze fomentate intorno la crisi del suo matrimonio con Stefano De Martino ha attirato consensi e solidarietà del mondo dello spettacolo. Da Mara Venier ad Antonella Clerici passando per Laura Chiatti, Valeria Marini e Juliana Moreira, molte sono le donne che hanno lasciato un messaggio in suo sostegno.

Continua a leggere

Continua a leggere