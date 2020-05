I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sonia Lorenzini sulla storia con Federico Piccinato: “Non chiedetemi nulla, non voglio parlarne”



La storia d’amore tra Sonia Lorenzini e Federico Piccinato sembra aver subito una battuta d’arresto. Tra i due ci sarebbe aria di crisi e i fan attendono con trepidazione di sapere cosa sia accaduto alla coppia che, già da qualche tempo, sembra essere sempre più distante. A commentare le voci sulla rottura è proprio la ex tronista che, pur comprendendo la curiosità, chiede che non le siano mandati messaggi privati in cui si cercano informazioni su quanto sta accadendo tra lei e il suo compagno.

