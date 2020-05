I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sossio Aruta: “Vendo la frutta al supermercato, ma non posso sopravvivere così”



L’ex volto di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip, oltre alla carriera televisiva, lavora in un supermercato di Taranto. Il periodo è però difficile per lui, come ha raccontato in uno sfogo: “Non so dove sbattere la testa, vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio come allenatore, ma è tutto fermo”.

Continua a leggere



L’ex volto di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip, oltre alla carriera televisiva, lavora in un supermercato di Taranto. Il periodo è però difficile per lui, come ha raccontato in uno sfogo: “Non so dove sbattere la testa, vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio come allenatore, ma è tutto fermo”.

Continua a leggere

Continua a leggere