Spoleto, in Vespa si schianta contro jeep dell’esercito: Cristina muore a 30 anni



Cristina Crispini si trovava in sella a una Vespa Piaggio guidata da un amico ed era di ritorno da una gita fuori porta con un gruppo di amici appassionati della Vespa. Il terribile impatto si è rivelato fatale per la trentenne che è stata sbalzata via dal motorino e ha battuto violentemente a terra.

