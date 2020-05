I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Star russa si fidanza con il figliastro: critiche per la foto assieme di quando lui aveva 7 anni



Un’influencer russa, Marina Balmasheva, 35 anni, ha attirato enormi critiche non solo per essersi fidanzata con il figliastro di 20 anni, ma per aver postato una foto che li ritraeva insieme quando lui era piccolo. La donna ha postato un’immagine comparativa che la ritrae adesso con il figliastro e un’altra di quando lei ne aveva 22 e il figliastro 7.

