Suicidio in commissariato a Bassano del Grappa: poliziotto si spara con la pistola d’ordinanza



Una tragedia ha sconvolto il commissariato di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza dove un agente di polizia si è suicidato sparandosi un colpo di pistola alla testa: l’uomo, 58 anni, era a casa in aspettativa ma questa mattina ha raggiunto gli uffici per salutare i colleghi. Poi è andato al suo armadietto dove ha prelevato la pistola d’ordinanza con la quale ha compiuto l’estremo gesto.

