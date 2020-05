I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Taylor Mega: “Avevo iniziato a farmi di eroina e ne sono uscita. Sonia Bruganelli mi ha aiutata”



Taylor Mega si è raccontata in una intervista a “Libero Quotidiano”. La bombastica influencer ex Isola dei Famosi, ha parlato del suo presente in quarantena con Tony Effe e del suo passato doloroso con l’eroina: “In quel periodo mi sono persa completamente”. E sui rapporti con il mondo dello spettacolo: “Nessuno mi ha mai aiutato, tranne Sonia Bruganelli”.

