I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Torino, dopo uno scherzo della figlia aggredisce la moglie incinta colpendola alla pancia



“Mio marito mi picchia alla pancia, sono in gravidanza. Ha picchiato anche i bambini”. Sono le parole di una donna nordafricana che il 7 maggio scorso, esausta per le ripetute violenze subite, ha chiesto aiuto telefonando al 112 pochi minuti dopo aver subito l’ennesima aggressione da parte del marito in una casa di Torino.

Continua a leggere



“Mio marito mi picchia alla pancia, sono in gravidanza. Ha picchiato anche i bambini”. Sono le parole di una donna nordafricana che il 7 maggio scorso, esausta per le ripetute violenze subite, ha chiesto aiuto telefonando al 112 pochi minuti dopo aver subito l’ennesima aggressione da parte del marito in una casa di Torino.

Continua a leggere

Continua a leggere