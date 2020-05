I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Torino: fidanzati multati per un bacio in strada durante la quarantena, rischiavano il carcere



La coppia denunciata da un residente nei giorni della Fase 1. Oltre duemila denunce a Torino per violazioni dei divieti trasformate in sanzioni: da “contravvenzione in materia di ordine e tranquillità pubblica” punibile con l’arresto fino a tre mesi è diventata una violazione amministrativa.

