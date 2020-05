I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Torino, inseguimento da film dopo furto di 5 furgoni: ladri perdono grosso generatore in strada



I malviventi sonono entrati in azione nella tarda serata in un’azienda che lavora nel ramo dell’impiantistica, forzando il cancello di ingresso e portandosi via ben cinque furgoni carichi di materiale, probabilmente il vero obiettivo dei ladri. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità andato avanti per oltre un’ora.

