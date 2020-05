I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Torino, rissa per una bicicletta: un centinaio di persone accalcate in strada (senza mascherina)



Tensione alla periferia di Torino nel pomeriggio di domenica 3 maggio: alcune persone avrebbero iniziato a litigare per una bicicletta e in tantissimi sono scesi in strada per vedere cosa stava succedendo. Sul posto sono intervenute una decina di volanti della Polizia. Due settimane fa altri disordini nella stessa zona.

Continua a leggere



Tensione alla periferia di Torino nel pomeriggio di domenica 3 maggio: alcune persone avrebbero iniziato a litigare per una bicicletta e in tantissimi sono scesi in strada per vedere cosa stava succedendo. Sul posto sono intervenute una decina di volanti della Polizia. Due settimane fa altri disordini nella stessa zona.

Continua a leggere

Continua a leggere