Torino, si indaga per omicidio colposo nel caso delle due gemelle trovate morte in casa



La procura di Torino ha aperto un fascicolo che ipotizza il reato di omicidio colposo per la morte di Maria e Vittoria Perottino, le due gemelle di 66 anni i cui cadaveri sono stati rinvenuti martedì nella loro abitazione a Bussoleno, in Val di Susa. In casa è stato trovato un biglietto di scuse.

