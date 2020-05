I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Tragedia a Parma, bimbo di 4 anni muore improvvisamente in ospedale: aperta un’indagine



Un bambino di 4 anni è morto improvvisamente oggi pomeriggio all’ospedale Maggiore di Parma, dove era arrivato in ambulanza. Le sue condizioni sono precipitate fino al decesso, avvenuto nel reparto di terapia intensiva. Ignote le cause e la dinamica di quanto successo, tuttavia la Procura della città emiliana avrebbe aperto un’inchiesta per fare luce sulla vicenda.

