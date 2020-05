I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Tragedia sulla Moby Zazà, migrante si tuffa in mare dalla nave quarantena e muore



L’uomo di nazionalità tunisina, che si trovava a bordo della nave destinata alla quarantena, si è tuffato in mare in circostanze non ancora chiare ed il salto nelle acque di Porto Empedocle gli è stato fatale.

