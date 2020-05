I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Trapani, rientra dal nord e va in giro per uffici e negozi ma risulta positivo: indagato



Tornato nella sua regione di residenza dal nord Italia, dove frequenta l’università, il ragazzo siciliano, dopo essersi messo in quarantena, non avrebbe voluto aspettare l’esito del tampone di conferma venendo in contatto con diverse persone in città. Poco dopo è arrivata la notizia che era rimasto contagiato dal coronavirus.

