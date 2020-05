I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Trenitalia, come funzionerà per i biglietti del treno dal 4 maggio



Dal prossimo 4 maggio aumenterà la circolazione degli italiani: con la riapertura di molte attività produttive oltre 4 milioni e mezzo lavoratori tornerà a spostarsi e saranno in molti a ricorrere ai mezzi di trasporto pubblico. Per questo Ferrovie dello Stato ha introdotto alcune novità per rispettare tutte le misure di sicurezza e limitare i rischi di contagio. Tra queste alcune riguarderanno i biglietti dei treni: vediamo che cosa cambierà.

