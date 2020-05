I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Trentino, orso spunta dai cespugli e segue il bambino: lui mantiene la calma e si salva



La scena sulle Dolomiti è incredibile: un orso spunta dai cespugli di mugo alle spalle di un bambino. Ma lui resta tranquillo e guidato dall’uomo che lo sta riprendendo riesce a mettersi in salvo. “Lui è un amante degli orsi e non vedeva l’ora di vederne uno, sapeva già come comportarsi”, ha aggiunto l’autore del filmato.

