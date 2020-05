I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Treviso, precipita da un sentiero per 40 metri: escursionista muore davanti agli occhi degli amici



Tragedia ad alta quota: un escursionista di 64 anni, Floriano De Col, è morto sul monte Peron, nel comune di Sedico, nel trevigiano, dove si era recato insieme ad alcuni amici a fare una passeggiata. Ha perso l’equilibrio per cause in via di accertamento scivolando sul sentiero e precipitando di sotto facendo un volo di almeno 40 metri.

