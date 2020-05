I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Uccide il padre violento, il giudice: “Dubbi su legittima difesa, forse vendetta”



Secondo il gip che ha confermato il carcere per il ragazzo, A. avrebbe agito con “sproporzionata violenza contro il padre, probabilmente più per rabbia/vendetta” che “per indispensabile legittima difesa”. Così, a poche ore dall’annuncio del sì alla richiesta di sostenere l’esame di maturità in carcere da parte dei docenti dello studente di Collegno che giovedì scorso ha ucciso il padre. Sì anche dalla Ministra Azzolina: “Ne ha diritto e lo farà”.

