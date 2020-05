I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Uccise il padre violento, Alex andrà ai domiciliari dal compagno di scuola



I giudici del tribunale del riesame di Torino hanno deciso di scarcerare il 18enne dopo che cinque compagni di classe si erano offerti di ospitarlo a casa per consentirgli di preparare l’esame di maturità all’istituto alberghiero Prever di Pinerolo. “Questo ragazzo merita la vita normale che non ha avuto negli ultimi 18 anni” ha detto in udienza il legale.

Continua a leggere



I giudici del tribunale del riesame di Torino hanno deciso di scarcerare il 18enne dopo che cinque compagni di classe si erano offerti di ospitarlo a casa per consentirgli di preparare l’esame di maturità all’istituto alberghiero Prever di Pinerolo. “Questo ragazzo merita la vita normale che non ha avuto negli ultimi 18 anni” ha detto in udienza il legale.

Continua a leggere

Continua a leggere