Udine, l’idea salva-bar e ristoranti: strade chiuse alle auto per far spazio ai tavolini



Il Comune di Udine ha decido di aiutare concretamente esercenti e ristoratori, categoria particolarmente penalizzata dall’emergenza Covid. Per il rilancio del settore, la giunta comunale concederà l’utilizzo del suolo pubblico, ovunque sia possibile, a titolo gratuito così da permettere di avere un numero tale di coperti che consenta ai titolari degli esercizi di poter gestire la propria attività non in perdita, garantendo la distanza di sicurezza tra i clienti.

