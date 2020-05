I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Università e fase due, dal 4 maggio tornano esami e lauree in presenza



Dal 4 maggio via libera ad esami e sedute di laurea con presenza degli studenti in sede, sempre tenendo conto delle misure di sicurezza e del distanziamento sociale. Lo chiariscono le Faq interpretative del dpcm sulla fase 2 pubblicate oggi sul sito di Palazzo Chigi. Le attività in Università sono possibili a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione.

