I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Va fuoristrada e finisce in un giardino dopo un volo di alcuni metri, 56enne muore sul colpo



In provincia di Piacenza un 56enne di Cadeo, probabilmente in seguito a un malore alla guida, ha perso il controllo della sua auto andando oltre il guardrail. In seguito a un volo di alcuni metri è atterrato nel giardino di una casa privata, schiantandosi contro un muro dell’abitazione e infrangendolo e perdendo la vita sul colpo.

Continua a leggere



In provincia di Piacenza un 56enne di Cadeo, probabilmente in seguito a un malore alla guida, ha perso il controllo della sua auto andando oltre il guardrail. In seguito a un volo di alcuni metri è atterrato nel giardino di una casa privata, schiantandosi contro un muro dell’abitazione e infrangendolo e perdendo la vita sul colpo.

Continua a leggere

Continua a leggere