Valentina Dallari contro Giulia De Lellis che parla di dieta: “Personaggio negativo, è un danno”



L’ex tronista di Uomini e Donne bacchetta l’influencer, come lei lanciata dal programma di Maria De Filippi. La Dallari, che in passato ha lottato contro i disturbi alimentari, si scaglia contro la De Lellis che parla di dieta ai suoi follower: “Sei superficiale, personaggio ipernegativo senza né arte né parte che non trasmette niente se non ca**ate”.

