Vanessa Bryant denuncia chi ha scattato foto non autorizzate sul luogo dell’incidente di Kobe



Vanessa Bryant, vedova del giocatore di basket Kobe ha annunciato di sporto denuncia per le foto non autorizzate scattate sulla scena dell’incidente in cui hanno perso la vita il marito e la figlia Gianna: “Questa denuncia serve esclusivamente a proteggere le vittime e a far sì che non succeda più”

