I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Vanessa Bryant ha trovato una lettera di Kobe Bryant, dentro c’è il disegno di un angelo



Vanessa Bryant ha ritrovato, il giorno prima del suo compleanno, una busta chiusa con dentro una lettera di Kobe Bryant. Ha aspettato un giorno per aprirla condividendo parte del contenuto con i suoi follower su Instagram: “To the love of my life. From tu Papi”, è l’intestazione della lettera che sembra arrivare direttamente dal paradiso.

Continua a leggere



Vanessa Bryant ha ritrovato, il giorno prima del suo compleanno, una busta chiusa con dentro una lettera di Kobe Bryant. Ha aspettato un giorno per aprirla condividendo parte del contenuto con i suoi follower su Instagram: “To the love of my life. From tu Papi”, è l’intestazione della lettera che sembra arrivare direttamente dal paradiso.

Continua a leggere

Continua a leggere