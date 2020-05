I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Vendevano online finto Braccialetto anti Covid-19 a 649 euro, interviene l’Antitrust



Braccialetti e placche metalliche messi in vendita su un sito online senza nessuna tipo di prova scientifica che ne dimostri l’efficacia anti covid sono finiti ora al centro di una delibera d’urgenza dell’Antitrust per bloccarne la commercializzazione come prodotto anti coronavirus. Oltre al Braccialetto venduto a 649 euro vendevano anche una presunta placchetta immunitaria al prezzo di 220 euro.

