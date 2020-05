Venerdì 15 maggio ore 18.40 su Zoom si terrà la performance La Setta (delle Paesaggiste d’Interno)

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Un progetto di John Cascone e Veronica Cruciani con Elisabetta Da Rold Federica Rosellini Roberta Zanardo.

Come di consueto “La Setta delle Paesaggiste d’Interno” s’incontra su Zoom il venerdì̀ alle ore 18.40 per celebrare il proprio rito: la riconfigurazione infinita dello spazio domestico seguendo delle connessioni di volta in volta animali, vegetali e minerali. Durante questa trasformazione riposizionano il proprio corpo in un ambiente non più̀ funzionale alla vita domestica, all’essere umano, facendo perdere agli oggetti, ai mobili, etc., il loro uso, liberandoli a nuove relazioni, costruendo tane, paesaggi, diventando esse stesse paesaggio. La trasformazione si arresta solo per ripetere dei frammenti di alcuni antichi testi sacri cercando in quelle parole le forme del prossimo divenire.

“Le Società della Mistica Tecnologica”,

Cascone-Cruciani

Con non poca difficoltà siamo riusciti a trovare l’ID meeting e password d’acceso alla room di una delle sette più remote e sconosciute del web: “La Setta delle Paesaggiste d’Interno”.

Con la massima segretezza, vorremmo darvi la possibilità di accedere per trenta minuti alla room durante i rituali e di poter essere spettatori, invisibili, di una esperienza unica.

Il rituale che vedrete è finalizzato a creare, all’interno del microcosmo dello spazio domestico, nuove dinamiche di relazione con il mondo esterno, del regno umano con gli altri regni. A tal fine la creazione dello spazio domestico seguirà connessioni non umane, divenendo animale, vegetale, minerale. Attraverso gli elementi presenti nella stanza le partecipanti della setta realizzeranno il loro rituale costruendo degli instabili agglomerati multiformi di oggetti, mobili, etc., dei “paesaggi d’interno”, diventando loro stesse paesaggio e facendosi contaminare dalle letture di alcuni passi di David Toreau, Donna Haraway, Tenesse Williams, Matteo Meschiari.

Per “La Setta delle Paesaggiste d’interno” questa infinita ricomposizione del microcosmo domestico vuole essere un tentativo paradossale e asistematico per la riformulazione del prossimo macrocosmo sociale.

Questa ricerca sarebbe stata impossibile senza il prezioso contributo di Elisabetta Da Rold, Federica Rosellini, Roberta Zanardo. Le tre performer saranno situate in tre luoghi diversi, in diretta su Zoom, riprese da due dispositivi posizionati all’interno delle loro case (un computer e un cellulare).

QUANDO?

La Performance La Setta (delle Paesaggiste d’Interno), un progetto di John Cascone e Veronica Cruciani; con Elisabetta Da Rold, Federica Rosellini, Roberta Zanardo, si terrà venerdì 15 maggio

alle ore 18.40 su ZOOM (gli spettatori sono pregati di accedere 10 minuti prima)

durata: 30 minuti

COME PARTECIPARE?

1) fai una donazione per sostenere la ricerca su La Setta (delle Paesaggiste d’interno) tramite PAYPAL entro le 17.00 del 15 maggio

2) invia una mail a lasettadellepaesaggiste@gmail.com con i dati l’avvenuto pagamento

3) riceverai il METTING ID, PASSWORD personale e INFO per accedere alla diretta ZOOM

​COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLA ROOM

​1) mantieni il massimo di segretezza disattivando audio e video in entrata

2) per una corretta fruizione imposta su ZOOM l’opzione “Gallery View”

INFO https://www.lasettadellepaesaggiste.net/

L’articolo Venerdì 15 maggio ore 18.40 su Zoom si terrà la performance La Setta (delle Paesaggiste d’Interno) proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro