Verona, tragico scontro tra bici e moto: Martina muore a 18 anni



La vittima dello schianto è Martina Medas, giovane residente a Bonavigo, in provincia di Verona. La tragedia si è consumata nella prima serata di domenica lungo le strade di San Vito di Legnago. Ferito gravemente l’amico 19enne che guidava la moto e in maniera non grave un 52enne che era in bici.

