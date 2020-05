I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Vicenza, tragico incidente: ciclista cade e finisce sotto un trattore, morto sul colpo



La vittima è un cinquantanovenne che era uscito in bici insieme ad altri ciclisti amatoriali. Caduto in una strada al confine tra i comuni di Vicenza ed Arcugnano, l’uomo è stato travolto da un grosso trattore agricolo. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

