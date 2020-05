I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Vigile in mutande assolto a Sanremo, motivazioni sentenza: “Timbrare in slip non è reato”



Sono state depositate le motivazioni con le quali il giudice ha spiegato perché decise di assolvere dieci impiegati del Comune di Sanremo, presunti furbetti del cartellino fra i quali il celebre vigile in mutande: “La timbratura in abiti succinti non costituisce neppure un indizio di illiceità penale e ha una sua spiegazione logica”.

