Violenza sulle donne, Istat: chiamate al 1522 in aumento del 73% durante il lockdown



Nel 60,6 per cento dei casi le chiamate al numero di emergenza per la violenza di genere, arrivano tra le 9 e le 17, in orario di ufficio, quando la vittima o il carnefice sono separati per lavoro; quelle durante la notte e la mattina presto hanno raggiunto il 17,5 per cento durante il lockdown. Rispetto al periodo campione, i dati, confrontati con quelli di un anno fa, registrano un aumento del 73%.

