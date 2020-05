I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Voucher per i viaggi cancellati causa pandemia, stop dell’Antitrust: “Devono essere rimborsabili”



L’Antitrust, inviando una segnalazione a governo e Parlamento, ha bocciato l’articolo 88 del Cura Italia, che consente agli operatori del settore turistico di emettere un voucher in luogo del rimborso in caso di viaggi cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse alla pandemia. Il Codacons: “L’Italia ha calpestato i diritti dei viaggiatori”.

Continua a leggere



L’Antitrust, inviando una segnalazione a governo e Parlamento, ha bocciato l’articolo 88 del Cura Italia, che consente agli operatori del settore turistico di emettere un voucher in luogo del rimborso in caso di viaggi cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse alla pandemia. Il Codacons: “L’Italia ha calpestato i diritti dei viaggiatori”.

Continua a leggere

Continua a leggere