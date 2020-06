10 anni dalla morte di Pietro Taricone: quando il Guerriero si mostrò Uomo



Nell’anniversario della morte di Pietro Taricone, il ricordo speciale, un aneddoto inedito sulla sua vita dietro le quinte della prima stagione de “La nuova squadra”. Il post è stato pubblicato nel 2013, in occasione del terzo anniversario della sua scomparsa. È il racconto di un Pietro Taricone inedito, della sua reazione quando una della sue costumiste gli portò un quadro realizzato a mano in uncinetto per la nascita della figlia Sophie.

