80 cm di distanza tra cassiera e clienti: violate norme anti Covid, supermercato chiuso per 5 giorni



Un punto vendita Conad è stato costretto a chiudere per cinque giorni per non aver rispettato le norme di sicurezza anti Covid, e in particolare la distanza di sicurezza di almeno un metro, tra clienti e personale. È successo a Mira (Venezia), e il supermercato si trova all’interno del centro commerciale Vittoria.

