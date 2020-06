I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

A processo quattro giovani che dall’Italia finanziavano il gruppo che ha rapito Silvia Romano



Due cittadini somali e due etiopi avrebbero raccolto soldi in Italia per finanziare appartenenti e affiliati a gruppi terroristici come Al Shabaab e Ogaden National Liberation Front, operanti in Somalia e Etiopia. Per questo sono stati accusati dalla Procura distrettuale di Bologna ed è stato chiesto il rinvio a giudizio per finanziamento di condotte con finalità di terrorismo.

