A scuola l’educazione civica torna materia obbligatoria e valutata con voto in tutte le classi



Il ministero dell’Istruzione ha inviato a tutti gli istituti scolastici italiani, dalle scuole dell’infanzia alle superiori, le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica che a partire dal prossimo settembre diventa obbligatorio e con voto in tutte le classi. Azzolina: “L’avvio del nuovo anno scolastico sarà non solo il momento del ritorno in classe, ma anche l’inizio di un nuovo cammino per portare la scuola nel futuro”.

Continua a leggere



Il ministero dell’Istruzione ha inviato a tutti gli istituti scolastici italiani, dalle scuole dell’infanzia alle superiori, le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica che a partire dal prossimo settembre diventa obbligatorio e con voto in tutte le classi. Azzolina: “L’avvio del nuovo anno scolastico sarà non solo il momento del ritorno in classe, ma anche l’inizio di un nuovo cammino per portare la scuola nel futuro”.

Continua a leggere

Continua a leggere