Addio Orlando, il guerriero di Soverato: una catena di solidarietà aveva provato a salvarlo



Aveva solo 37 anni. Due anni fa la raccolta fondi per consentirgli di sottoporsi a un delicato intervento chirurgico a New York. Per curare una malattia che ha sempre affrontato con coraggio: “Oggi non ha perso, ha vinto più e più volte! È andato solo a riposare un po’” il commovente messaggio su Facebook.

