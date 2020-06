Adriana Volpe ammette: “Difficoltà tra me e Roberto Parli, ci serve tempo”



Per la prima volta la conduttrice, presto di nuovo in tv con il programma Ogni mattina, parla del momento difficile che stanno passando lei e il marito Roberto, dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip. La Volpe fa riferimento alla gelosia di Parli (c’entra Andrea Denver?): “Ci serve del tempo per ricostruire gli equilibri che sono stati messi a dura prova”.

