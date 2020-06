I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Aitor Luna de La Cattedrale del mare è single: “Non ucciderei per trovare l’amore”



Aitor Luna è diventato il nuovo sex symbol della tv spagnola. Protagonista della serie di successo “La cattedrale del mare” l’attore 38enne non lascia trasparire nulla della sua vita privata. Dopo essere stato spostato dal 2008 al 2011 con la collega Miren Ibarguren, sembra non abbia più avuto storie importanti e in più interviste ha dichiarato di non essere fidanzato, ma anche di non cercare l’amore: “Se arriva, arriva, e se no… bisogna vivere giorno per giorno”.

