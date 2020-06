Al Bano: “Basta speculare su Ylenia per soldi, chiedo il diritto all’oblio”



Il cantante si scaglia contro una recente inchiesta televisiva che in Spagna asserisce che Ylenia Carrisi sarebbe ancora viva. Durissime le parole di Al Bano, che dopo 30 anni di ha dato mandato al suo legale per un’istanza di diritto all’oblio: “In nome dell’audience si ammazza la gente, non è tollerabile che questo martirio continui”.

