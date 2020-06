I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Al via le domande per la regoralizzazione dei lavoratori in nero: c’è tempo fino al 15 luglio



Da oggi 1 giugno è possibile presentare domanda per la regoralizzazione dei lavoratori in nero. Possono richiederla lavoratori e datori di lavoro, inviando le domande sulla piattaforma telematica costituita dal ministero dell’Interno. Non è previsto un click day: la ‘finestra’ per sanare i rapporti irregolari si chiuderà il 15 luglio.

