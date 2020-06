Alessandro Gassmann sull’orso del Trentino: “Volete abbatterlo perché pericoloso? Vergognatevi”



Alessandro Gassman vuole dire la sua in merito alla questione che si è affrontata in questi ultimi giorni relativa all’aggressione di padre e figlio in Trentino, da parte di un orso. Il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha chiesto che l’animale possa essere abbattuto. L’attore ah commentato la vicenda su Twitter, indignandosi per questa decisione.

Continua a leggere



Alessandro Gassman vuole dire la sua in merito alla questione che si è affrontata in questi ultimi giorni relativa all’aggressione di padre e figlio in Trentino, da parte di un orso. Il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha chiesto che l’animale possa essere abbattuto. L’attore ah commentato la vicenda su Twitter, indignandosi per questa decisione.

Continua a leggere

Continua a leggere