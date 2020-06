I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alessandro Graziani: “Pago mi usa per vendere il suo libro, solo messaggi tra me e Serena Enardu”



In una lunga intervista, l’ex volto di Temptation Island Vip e Uomini e Donne chiude definitivamente la questione sulla presunta relazione con Serena Enardu, che a suo dire non ci sarebbe mai stata: “Ci siamo visti due volte, ha chiuso lei. Poi solo messaggi e nulla di compromettente”. Eppure Pago sarebbe convinto del contrario: “Gli fa comodo parlare di me per sponsorizzare libro e disco”.

